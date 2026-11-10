Die Vorhersage:
Nachts verbreitet etwas Regen, im Westen teils klar, teils neblig. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bewölkt oder neblig-trüb. In der Südhälfte zeitweise Regen. Temperaturen 3 bis 12 Grad.
Nachts verbreitet etwas Regen, im Westen teils klar, teils neblig. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bewölkt oder neblig-trüb. In der Südhälfte zeitweise Regen. Temperaturen 3 bis 12 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Norden und im Südosten aufgelockerte Bewölkung. Sonst bewölkt oder neblig trüb. Von Westen und Südwesten her ausbreitender Regen. 3 bis 13, an den Alpen bis 17 Grad.
Am Mittwoch im Norden und im Südosten aufgelockerte Bewölkung. Sonst bewölkt oder neblig trüb. Von Westen und Südwesten her ausbreitender Regen. 3 bis 13, an den Alpen bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.