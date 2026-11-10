Wetter
Im Norden Wolken oder Nebel, im Süden Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Der Einfluss des Hochs über Osteuropa schwächt sich ab. Im Süden macht sich die Warmfront eines Atlantiktiefs mit feuchteren Luftmassen bemerkbar, die sich langsam nordwärts ausbreiten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet etwas Regen, im Westen teils klar, teils neblig. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bewölkt oder neblig-trüb. In der Südhälfte zeitweise Regen. Temperaturen 3 bis 12 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden und im Südosten aufgelockerte Bewölkung. Sonst bewölkt oder neblig trüb. Von Westen und Südwesten her ausbreitender Regen. 3 bis 13, an den Alpen bis 17 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.