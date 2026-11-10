Wetter
Im Norden Wolken oder Nebel, im Süden Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Der Einfluss des Hochs über Osteuropa schwächt sich ab. Im Süden macht sich die Warmfront eines Atlantiktiefs mit feuchteren Luftmassen bemerkbar, die sich langsam nordwärts ausbreiten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordhälfte bewölkt oder neblig-trüb. In der Südhälfte zeitweise Regen. Höchstwerte 3 bis 12 Grad. Morgen im Norden und im Südosten aufgelockerte Bewölkung. Von Westen und Südwesten her ausbreitender Regen. Temperaturen 3 bis 13, an den Alpen bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag verbreitet stark bewölkt mit Regen. Auflockerungen nur an den Küsten sowie an den Alpen. 4 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.