Die Vorhersage:
In der Nordhälfte bewölkt oder neblig-trüb. In der Südhälfte zeitweise Regen. Höchstwerte 3 bis 12 Grad. Morgen im Norden und im Südosten aufgelockerte Bewölkung. Von Westen und Südwesten her ausbreitender Regen. Temperaturen 3 bis 13, an den Alpen bis 17 Grad.
In der Nordhälfte bewölkt oder neblig-trüb. In der Südhälfte zeitweise Regen. Höchstwerte 3 bis 12 Grad. Morgen im Norden und im Südosten aufgelockerte Bewölkung. Von Westen und Südwesten her ausbreitender Regen. Temperaturen 3 bis 13, an den Alpen bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag verbreitet stark bewölkt mit Regen. Auflockerungen nur an den Küsten sowie an den Alpen. 4 bis 14 Grad.
Am Donnerstag verbreitet stark bewölkt mit Regen. Auflockerungen nur an den Küsten sowie an den Alpen. 4 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.