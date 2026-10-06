Wetter
Im Norden Wolken, sonst sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Der Norden wird von Ausläufern eines Tiefs über Skandinavien gestreift. Die Mitte und der Süden liegen im Einflussbereich einer vom Atlantik bis Südosteuropa reichenden Hochdruckzone.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden bewölkt, an den Küsten etwas Regen. Sonst nach Nebelauflösung meist sonnig oder locker bewölkt. Höchstwerte von 17 Grad an der See bis 25 Grad im Südwesten. Morgen im Norden und später auch im Westen dichtere Wolken und mitunter etwas Regen. Im Rest des Landes nach Nebelauflösung verbreitet sonnig, teils auch lockere Wolken. Temperaturen im Norden 17 bis 20, sonst 20 bis 25 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag überwiegend stark bewölkt, verbreitet Schauer oder länger anhaltender und kräftiger Regen. 13 bis 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.