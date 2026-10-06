Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Norden bewölkt, an den Küsten etwas Regen. Sonst nach Nebelauflösung meist sonnig oder locker bewölkt. Höchstwerte von 17 Grad an der See bis 25 Grad im Südwesten. Morgen im Norden und später auch im Westen dichtere Wolken und mitunter etwas Regen. Im Rest des Landes nach Nebelauflösung verbreitet sonnig, teils auch lockere Wolken. Temperaturen im Norden 17 bis 20, sonst 20 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag überwiegend stark bewölkt, verbreitet Schauer oder länger anhaltender und kräftiger Regen. 13 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.