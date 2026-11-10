Statistisches Bundesamt

Notaufnahme im Krankenhaus (Archivbild) (dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, war dies im Jahresvergleich ein Anstieg um 1,3 % und der höchste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2018. Damit wurden 2025 deutschlandweit im Durchschnitt täglich rund 36.100 Menschen in der Notaufnahme versorgt.

Die Notfallversorgung in Deutschland wird derzeit reformiert. Ziel ist, mehr Patienten mit akuten Beschwerden in passende Behandlungsangebote außerhalb der oft überfüllten Notaufnahmen zu lotsen. Der Bundestag hat die Reform bereits beschlossen. Die Länder sehen allerdings ihre Kompetenzen beschnitten. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, empfehlen der Gesundheitsausschuss und der Innenausschuss des Bundesrats, zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.