Constanze Geiert (CDU), Justizministerin von Sachsen (picture alliance/dpa/Robert Michael)

Nach Angaben des Deutschen Richterbunds gibt es in diesem Jahr in mehreren Bundesländern einen sprunghaften Anstieg der Eilverfahren. Sachsens Justizministerin Geiert erklärte, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz formulierten Klagen seien oft sehr lang und nicht präzise. Dadurch würden die Gerichte erheblich belastet. Die CDU-Politikerin schlägt deshalb vor, künftig eine Gebühr von 15 Euro pro Klage zu erheben. Auch Hessen unterstützt den Vorstoß. Widerspruch kommt vom Sozialverband VdK. Der Leiter der Rechtsabteilung, Lange, sagte dem MDR, für Betroffene seien die Klagen die letzte Möglichkeit, ihre Rechte durchzusetzen.

Die Justizminister befassen sich bei ihrem Treffen in Hamburg heute außerdem mit dem Schutz von Kindern im Internet und dem Kampf gegen Korruption.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.