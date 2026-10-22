Extremismus

Das Bundesinnenministerium in Berlin (dpa / Lukas Schulze)

Derzeit sind der Bundesregierung rund 20 regionale sogenannte Active Clubs bekannt; im Juni 2024 waren es etwa ein Dutzend, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervorgeht. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die Deutsche Presse-Agentur zitieren daraus. Insbesondere im laufenden Jahr sei ein deutlicher Anstieg feststellbar. Zudem sei eine Professionalisierung der Gewaltkompetenz zu beobachten. Direkte Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner seien derzeit aber nicht feststellbar, heißt es.

Die Idee der sogannten Active Clubs stammt aus den USA. Rekrutiert werden in Fitness- und Kampfsportgruppen besonders junge Männer für die rechtsextreme Szene. Mittlerweile gibt es solche Gruppen weltweit.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.