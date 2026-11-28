Das neue Museum "Kanal-Centre Pompidou" in Brüssel (dpa / Sebastian Schaevers)

Bei "KANAL Museum – Centre Pompidou" handelt es sich um eines der größten Museumsprojekte in Europa. Neben Kunstausstellungen bietet Kanal eine Bibliothek, einen Spielplatz, Werkstätten sowie Säle für Aufführungen, Filmvorführungen und DJ-Sets. Für das Museumsprojekt in der belgischen Hauptstadt wurde eine ehemalige Autofabrik aus den 1930er Jahren umgebaut.

Mehr als die Hälfte der 40.000 Quadratmeter großen Fläche ist kostenlos zugänglich und bis Mitternacht geöffnet. Das Museum liegt direkt am Kanal der belgischen Hauptstadt, zwischen dem Nordbahnhof und Molenbeek. Der Stadtteil machte nach den Terroranschlägen von Brüssel 2016 international negative Schlagzeilen.

"Kanal" ziele besonders auf diejenigen ab, die sonst nie ein Museum besuchten, sagte der Leiter des Hauses, Yves Goldstein. Insbesondere Kinder und Anwohner aus der Nachbarschaft würden angesprochen. Zum Eröffnungswochenende sind verschiedene kostenlose Veranstaltungen geplant.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.