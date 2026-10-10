In der kommenden Nacht an der Nordsee weitere, teils kräftige Schauer und Gewitter. Im übrigen Land örtlich aufgelockert bewölkt. Abkühlung auf 10 bis 4 Grad. Morgen wechselhaft, vor allem im Norden Regenschauer. Höchstwerte 12 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag aufgelockert bewölkt. Nur im Norden noch einzelne Schauer. Temperaturen von Nord nach Süd ansteigend zwischen 12 und 19 Grad.
Am Montag aufgelockert bewölkt. Nur im Norden noch einzelne Schauer. Temperaturen von Nord nach Süd ansteigend zwischen 12 und 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.