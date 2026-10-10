Wetter
In der Nacht an der Nordsee Schauer und Gewitter, sonst Auflockerungen,10 bis 4 Grad.

Das Wetter:

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    In der kommenden Nacht an der Nordsee weitere, teils kräftige Schauer und Gewitter. Im übrigen Land örtlich aufgelockert bewölkt. Abkühlung auf 10 bis 4 Grad. Morgen wechselhaft, vor allem im Norden Regenschauer. Höchstwerte 12 bis 18 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag aufgelockert bewölkt. Nur im Norden noch einzelne Schauer. Temperaturen von Nord nach Süd ansteigend zwischen 12 und 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.