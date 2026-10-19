Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch verbreitet stark bewölkt mit Regen. 9 bis 14 Grad.
Am Mittwoch verbreitet stark bewölkt mit Regen. 9 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht anfangs teils klar, später im Osten Wolkenaufzug, vereinzelt Regen. Sonst gebietsweise Bildung von Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte 8 bis minus 1 Grad. Morgen nach teils zäher Auflösung von Nebel und Hochnebel heiter oder sonnig. Im Nordosten und Südwesten bewölkt und örtlich etwas Regen. 8 bis 17 Grad.