Wetter

In der Nacht im Osten teils Regen, 8 bis -1 Grad

Das Wetter: In der Nacht anfangs teils klar, später im Osten Wolkenaufzug, vereinzelt Regen. Sonst gebietsweise Bildung von Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte 8 bis minus 1 Grad. Morgen nach teils zäher Auflösung von Nebel und Hochnebel heiter oder sonnig. Im Nordosten und Südwesten bewölkt und örtlich etwas Regen. 8 bis 17 Grad.