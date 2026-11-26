Die weiteren Aussichten: Am Samstag teils Hochnebel, teils Sonnenschein und trocken. Minus 3 bis plus 3 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht teils gering bewölkt und teils Nebel. Im Südosten nachlassender Schneefall, im Osten gebietsweise leichter Schneefall. Sonst vereinzelt gefrierender Sprühregen oder Schneegriesel. Minus 1 bis minus 8 Grad. Morgen im Westen und Nordwesten gebietsweise länger sonnig, sonst vielerorts stark bewölkt. Im Südosten und Osten zeitweise etwas Schnee. Minus 3 bis plus 2 Grad.