Wetter

In der Nacht trocken, 0 bis -9 Grad

Das Wetter: Nachts im Westen und Nordwesten teils klar, sonst vielerorts hochnebelartig bedeckt oder neblig-trüb. Temperaturrückgang auf 0 bis -9 Grad. Am Tage sonnige Abschnitte vor allem im Westen, am Alpenrand, in Teilen der Osthälfte. Sonst gebietsweise ganztägig trüb durch Hochnebel. Höchstwerte -2 bis +3 Grad.