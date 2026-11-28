Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Sonntag in der Südosthälfte abseits von Nebelfeldern heiter, von Nordwesten her zunehmende Bewölkung, im Westen und Nordwesten etwas Regen, langsam in die Landesmitte ausbreitend. -2 bis +5 Grad.
Am morgigen Sonntag in der Südosthälfte abseits von Nebelfeldern heiter, von Nordwesten her zunehmende Bewölkung, im Westen und Nordwesten etwas Regen, langsam in die Landesmitte ausbreitend. -2 bis +5 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.