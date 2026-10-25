Zeitumstellung

In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren umgestellt. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit wurde in Deutschland in Folge der Ölkrise 1980 eingeführt. Damit sollten das Tageslicht besser genutzt und Energie gespart werden.

Seit Jahren gibt es Bestrebungen in Europa, die Umstellung abzuschaffen. Begründet wird dies vor allem mit gesundheitlichen Problemen wie etwa Ermüdung oder Stimmungstiefs. Die EU-Kommission legte 2018 einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Auch das EU-Parlament stimmte zu. Bislang konnten sich die Regierungen in der EU nicht darauf einigen, ob es eine einheitliche Sommer- oder Winterzeit gelten soll.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.