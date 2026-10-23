Die Vorhersage:
Nachts bei meist starker Bewölkung vor allem im Nordwesten und Westen Regen. Im Westen und in der Mitte teils stürmischer Wind aus Südwesten. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. Am Tag im Norden und der Mitte stark bewölkt mit Regen, langsam nordostwärts ziehend. Sonst wolkig mit Auflockerungen und vereinzelt etwas Regen. Temperaturen 7 bis 14 Grad.
Nachts bei meist starker Bewölkung vor allem im Nordwesten und Westen Regen. Im Westen und in der Mitte teils stürmischer Wind aus Südwesten. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. Am Tag im Norden und der Mitte stark bewölkt mit Regen, langsam nordostwärts ziehend. Sonst wolkig mit Auflockerungen und vereinzelt etwas Regen. Temperaturen 7 bis 14 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag zunächst verbreitet bedeckt und regnerisch. Im Tagesverlauf von Nordwesten her Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern und einzelnen Gewittern. 10 bis 17 Grad.
Am Sonntag zunächst verbreitet bedeckt und regnerisch. Im Tagesverlauf von Nordwesten her Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern und einzelnen Gewittern. 10 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.