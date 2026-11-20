Grabsteine auf einem Friedhof (picture-alliance/ dpa-ZB / Jens Büttner)

Das Institut richtet sich nach eigenen Angaben an Menschen aller Religionen. Demnach handelt es sich dabei um eine gemeinnützige GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die Kirche ist. Das Bestattungsinstitut will nach eigenen Angaben einen Fokus auf Trauerrituale für die Angehörigen in Verbindung mit kirchlicher Seelsorge legen.

Der Bundesverband Deutscher Bestatter kritisierte, die Bezeichnung "kirchliches Bestattungsinstitut" dürfe nicht den Eindruck erwecken, dass eine kirchliche Trauerfeier oder Bestattung nur über dieses Unternehmen möglich sei. Angehörige könnten ihren Bestatter frei wählen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.