Heute beginnt traditionell die Vorweihnachtszeit. (picture alliance / Jochen Tack)

In Hannover etwa will Oberbürgermeister Onay von den Grünen am Nachmittag die Baumbeleuchtung vor der Marktkirche einschalten. In Potsdam, Cottbus oder Frankfurt/Oder geht es ebenfalls im Laufe des Tages und des Abends los. Der Handelsverband und die Kirchen in Brandenburg sowie in Berlin hatten sich darauf geeinigt, die Weihnachtsbeleuchtung erst heute anzuschalten, um den Charakter der eher stillen Novembersonntage nicht zu überlagern. Mit dem gestrigen Totensonntag endeten die Trauer- und Gedenktage im November.

Viele Weihnachtsmärkte haben allerdings schon seit Längerem geöffnet. Bundesweit gibt es Schätzungen zufolge rund 3.000 größere und mittlere Weihnachtsmärkte in der Adventszeit. Hinzu kommen viele kleine, die privat veranstaltet werden oder nur an einem einzigen Tag stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.