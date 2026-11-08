Rassismusdebatte

Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) (dpa / Boris Roessler)

Die Aussagen des CDU-Politikers waren vielfach als rassistisch wahrgenommen worden. Zunächst hatte er in einem Posting auf Instagram die Ausschreitungen in Frankfurt am Main nach Jugendprotesten als migrantische Gewalt bezeichnet. Daraufhin sprach ein Nutzer mit Migrationsgeschichte in einem Kommentar von einem rassistischen und autoritären Milieu der Union, das bekämpft werden müsse. Als Antwort schrieb Pentz -Zitat- "Warum Du so sprechen?" Nur Stunden später löschte der CDU-Politiker nach einer Vielzahl kritischer Kommentare die Worte wieder. Er habe sich im Ton vergriffen.

Nun äußerte sich Hessens Wirtschaftsminister Mansoori auf Instagram dazu. Seine Eltern stammten aus dem Iran. Er wisse daher, wie verletzend und herabwürdigend es sei, wenn ein Mitglied einer Landesregierung einem anderen Mitbürger in gebrochenem Deutsch begegne, nur weil es ihm aufgrund seiner vermeintlichen Herkunft angemessen erscheine. Das sei inakzeptabel, betonte der SPD-Politiker. So gehe man in Hessen nicht miteinander um.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.