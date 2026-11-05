Indiens Premierminister Narendra Modi (picture alliance/Sipa USA/Hindustan Times)

Wie Premierminister Modi erklärte, soll die derzeitige Speicherkapazität mit staatlichen Mitteln in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar verdoppelt werden. Demnach wird ein Anreiz- und Prämienprogramm aufgelegt, das innerhalb von fünf Jahren Industrieprojekte im Umfang von zehn Milliarden Dollar fördern soll. Konkret geht es etwa Pumpspeicherwerke und Batteriespeicher.

Indien ist mit fast anderthalb Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt. Nach Angaben der Regierung entfielen im vergangenen Jahr 50 Prozent der Stromerzeugungskapazität auf erneuerbare Energien. Allerdings bleiben die Integration der erneuerbaren Energien ins Stromnetz und deren Speicherung eine Herausforderung.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.