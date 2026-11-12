Auch jetzt hat Indien schon schöne und große Museen - hier der Innenhof des indischen Nationalmuseums in Neu Delhi mit mehreren Statuen. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2006. (picture-alliance / Ralf Braum)

Der Name des Museums "Yuge Yugeen Bharat" lautet übersetzt etwa "Indien im Laufe der Zeit", wobei Bharat der Name Indiens in Sanskrit ist. Es soll in ehemalige Behördengebäude in Neu Delhi einziehen, die in den 1920er Jahren von britischen Architekten entworfen worden waren. Laut Kabinetts-Mitteilung ist es als "wegweisendes Zivilisationsmuseum" geplant, das "die Kontinuität, Vielfalt und den Reichtum" Indiens ausstellen soll.

Die ersten Ausstellungsräume sollen schon Ende des kommenden Jahres eröffnet werden, das gesamte Museum im Haushaltsjahr 2030-31 fertiggestellt sein. Etwa 1,8 Millionen Objekte aus verschiedenen Sammlungen wurden bereits als potenzielle Ausstellungsstücke identifiziert. Für die Baukosten hat die indische Regierung umgerechnet knapp 300 Millionen Euro veranschlagt.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 hat Ministerpräsident Modi bereits mehrere Schritte unternommen, um die Vergangenheit Indiens zu glorifizieren. So errichtete seine Regierung etwa die mit 182 Metern höchste Statue der Welt in Gedenken an den Staatsmann Vallabhbhai Patel und seine Rolle bei der Staatsgründung Indiens.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.