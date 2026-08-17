Nach Kritik aus der Bevölkerung

Eine Werbetafel an einer Tankstelle in Neu Delhi wirbt für die E20-Kraftstoffpolitik. (Vipin / AP / dpa / Vipin)

Chef-Ökonom Nageswaran sprach sich jetzt in der Zeitung "Indian Express" dafür aus, eine weitere Spritvariante zuzulassen. Eine Wiedereinführung etwa von E10 könnte die Bedenken der Öffentlichkeit ausräumen. Er betonte, dies sei seine private Sicht. In Indien kommt es selten vor, dass staatliche Beschäftigte sich gegen die Regierungspolitik äußern.

Die Regierung von Ministerpräsident Modi hatte im vergangenen Jahr E20 eingeführt und andere Super-Kraftstoffe vom Markt genommen. Die Beimischung von 20 Prozent Bioethanol soll das Land unabhängiger von Ölimporten machen. Indien stellt Bioethanol etwa aus überschüssigem Zuckerrohr oder Mais her. Gleichzeitig sollen durch die Beimischung Emissionen reduziert werden. Allerdings sorgen sich Fahrer vor allem von älteren Autos und Motorrädern vor Schäden an Motorteilen und Filtern. In Deutschland wird E20 derzeit getestet.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.