Wählerverzeichnisse

In der Hauptstadt Neu-Delhi forderten Oppositionspolitiker den Rücktritt des Chefs der Wahlkommission. Sie warfen dem Gremium vor, die Änderungen in den Wahlregistern würden die Regierungspartei BJP begünstigen. Zuletzt waren etwa 130 Millionen Namen aus dem Verzeichnis gelöscht worden.
Die Kommission begründet die Überprüfung der indischen Wählerlisten damit, dass doppelte Einträge sowie Namen von Verstorbenen oder nicht mehr Wahlberechtigten entfernt werden sollten.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.