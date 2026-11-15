Indigene und Regierungsvertreter um Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú bei der Beisetzung des Schriftstellers Miguel Ángel Asturias. (picture alliance / AP Photo / Moises Castillo / Moises Castillo)

Die Zeremonie zu Ehren Asturias fand in Kaminaljuyú statt, einer Maya-Ruinenstätte westlich von Guatemala-Stadt. An der Trauerfeier nahm neben Regierungsvertretern auch sein Sohn teil.

"Universeller Mensch"

Die guatemaltekische Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú würdigte den Schriftsteller in einer Rede als einen "universellen Menschen". Man feiere nicht nur seine ewige Präsenz in Guatemala, sondern seine ewige Präsenz in der Welt.

Die Urne mit Asturias Asche wurde im Beisein von Präsident Bernardo Arévalo in einem Kulturzentrum beigesetzt, das den Namen des Literaturnobelpreisträgers trägt.

Wichtiger Vertreter des Magischen Realismus

Asturias gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Literaturströmung des Magischen Realismus in Lateinamerika. In seinen Romanen verarbeitete er unter anderem Erzählungen der indigenen Mythologie. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Romane "Der Herr Präsident" (1946) und "Sturm" (1950). 1967 wurde Asturias mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.

Asturias engagierte sich auch politisch und setzte sich unter anderem für die indigene Bevölkerung ein. Nach dem Sturz der demokratischen Regierung in Guatemala 1954 ging er ins Exil nach Paris. Zuvor hatte die neue autoritäre Regierung ihm die Staatsbürgerschaft entzogen und seine Bücher verboten. Abgesehen von einer kurzen Reise im Jahr 1959 kehrte Asturias nie wieder zurück.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.