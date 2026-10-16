"Kakerlaken"-Proteste

Vor einer erneuten Kakerlaken-Demonstration schließen die Behörden in Neu Delhi den Zentralpark. Hier eine Demo im Juli. (AFP / MANAN VATSYAYANA)

Das teilten die zuständigen Behörden in der Hauptstadt mit. Der Gründer der Bewegung, Dipke, hatte dazu aufgerufen, sich in dem Park zu versammeln und erneut gegen den Leiter der indischen Wahlkommission zu demonstrieren. Die seit Wochen anhaltenden Proteste richten sich gegen die Überprüfung von Verzeichnissen durch das Gremium. Damit sollen offiziellen Angaben zufolge doppelte Einträge und Namen nicht wahlberechtigter Menschen entfernt werden. Die Aktivisten beklagen, dass der Schritt Millionen Menschen das Wahlrecht kosten könnte, was wiederum der Regierung zugute käme.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.