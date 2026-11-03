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Wie der indische Schifffahrtsminister Sonowal weiter mitteilte, wurden nach der Attacke durch ein nicht identifiziertes Flugobjekt in der Nähe der omanischen Stadt Lima 13 Menschen gerettet. Lima liegt an der Südküste der Straße von Hormus, die der Iran nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe Ende Februar gesperrt hatte. Teheran lehnt eine Route durch omanische Gewässer ab und hat sich wiederholt zu Angriffen auf Schiffe bekannt, die auf unerlaubten Routen fuhren.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.