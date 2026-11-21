Tokio Hotel (Archivbild) (dpa / Friso Gentsch)

"Ich war wirklich sehr empört. Das ist eine Grenzverletzung, die indiskutabel und inakzeptabel ist", sagte Jung der "Funke Mediengruppe". Jung ist auch Oberbürgermeister von Leipzig. Er habe angeordnet, Kontakt mit dem Management aufzunehmen und dort deutlich gegen ein solches Verhalten zu protestieren. Zudem werde er dem betroffenen Mitarbeiter zur Seite stehen, sollte dieser eine Zivilklage anstreben.

Tokio-Hotel-Konzert in Leipzig: Stadt untersagte bestimmte Pyro-Effekte

Laut der Stadt Leipzig hatte das Ordnungsamt Tokio Hotel für ihr Konzert in der vergangenen Woche zwei Effekte untersagt: brennende Pyro in der Hand zu halten und eine sprühende Feuerwerksfontäne an der Gitarre von Tom Kaulitz. Um so mit Pyro-Technik umzugehen, sei laut Sprengstoffverordnung eine spezielle Erlaubnis nötig. Andere Pyro-Effekte genehmigte die Stadt.

Tokio-Hotel-Sänger Kaulitz lässt Ordnungsamt-Mitarbeiter ausbuhen

Tokio Hotel-Sänger Kaulitz hatte bei der Show einen Sachbearbeiter des Ordnungsamtes dafür verantwortlich gemacht, dass die Band einen Teil der üblichen Pyrotechnik nicht abbrennen durfte. Er hatte den Mann namentlich genannt und von den Fans ausbuhen lassen.

In einer am Mittwoch veröffentlichen Episode ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" hatten Bill Kaulitz und sein Bruder Tom Kaulitz das Thema noch einmal aufgegriffen. Darin sagte Bill Kaulitz, dass die Pyro-Show bei allen Auftritten in Europa und Deutschland genehmigt worden sei - nur in Leipzig nicht. Auch andere Künstler hätten in Leipzig schon Probleme gehabt, ergänzte Tom Kaulitz. Bill Kaulitz nannte erneut den Vornamen des Sachbearbeiters. Aus seiner Sicht gehe es dem Mann nur darum, Macht auszuüben.

Leipzigs OB Jung: "mittelalterliches Vorführen eines Menschen"

Oberbürgermeister Jung sprach von "mittelalterlichem Vorführen eines Menschen, der dann auch in seinem privaten Umfeld angezählt wird und Nachteile hat". Hätte die Band sich über die Brandschutzauflagen beschwert, hätte man darüber diskutieren können. Jung forderte mehr Rückhalt für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.