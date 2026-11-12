Sohn von Joko Widodo

Der Sohn des früheren Präsidenten Joko Widodo kam damit möglicherweise einem Amtsenthebungsverfahren zuvor, das im Parlament angestoßen worden war. Dem Vizepräsidenten wird vorgeworfen, die Kriterien für seine Kandidatur nicht erfüllt zu haben. Die indonesische Verfassung verlangt für hohe Staatsämter gewisse Schulabschlüsse. Gibran Rakabuming Raka hatte angegeben, diese im Ausland erworben zu haben. Daran gibt es allerdings Zweifel.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.