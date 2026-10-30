Inflationsrat geht deutlich zurück - auch dank des Tankrabatts. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Im September waren die Verbraucherpreise wegen der hohen Kosten für Kraftstoffe noch stark gestiegen, auf 3,3 Prozent. Da Anfang des Monats ⁠die Energiesteuer auf Benzin ‌und Diesel gesenkt wurde, sind die Preise an den Zapfsäulen mittlerweile etwas gefallen.

Nahrungsmittel waren auch im Oktober 0,4 Prozent teuer als ein Jahr zuvor. Dienstleistungen verteuerten sich um 2,5 Prozent und damit erneut weniger als in den Vormonaten.

Volkswirte erwarten, dass die Inflation vorerst erhöht bleiben wird: Der Konflikt zwischen den USA und Iran, der die Energiepreise seit Ende Februar treibt, sei nach wie vor nicht gelöst.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.