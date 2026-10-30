Wirtschaft
Inflationsrate in Deutschland sinkt deutlich auf 2,8 Prozent

Die Inflationsrate in Deutschland ist aufgrund des sogenannten Tankrabatts gesunken. ​⁠Waren und Dienstleistungen ⁠verteuerten sich im Oktober um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte.

    Ein Tankstutzen an einer Tankstelle in der Tanköffnung eines Fahrzeugs.
    Inflationsrat geht deutlich zurück - auch dank des Tankrabatts. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)
    Im September waren die Verbraucherpreise wegen der hohen Kosten für Kraftstoffe noch stark gestiegen, auf 3,3 Prozent. Da Anfang des Monats ⁠die Energiesteuer auf Benzin ‌und Diesel gesenkt wurde, sind die Preise an den Zapfsäulen mittlerweile etwas gefallen.
    Nahrungsmittel waren auch im Oktober 0,4 Prozent teuer als ein Jahr zuvor. Dienstleistungen verteuerten sich um 2,5 Prozent und damit erneut weniger als in den Vormonaten.
    Volkswirte erwarten, dass die Inflation vorerst erhöht bleiben wird: Der Konflikt zwischen den USA und Iran, der die Energiepreise seit Ende Februar treibt, sei nach wie vor nicht gelöst.
    Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.