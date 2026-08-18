Bundesinnenminister Dobrindt will die Grenzkontrolln verlängern. (imago / Michael Bihlmayer)

Ein entsprechendes Gesuch wurde offiziell an die EU-Kommission überstellt, wie eine Ministeriumssprecherin in Berlin bestätigte. Dobrindt verwies zur Begründung auf die Entwicklungen an den europäischen Außengrenzen. Für das Zurückdrängen der illegalen Migration benötige man die Kontrollen weiterhin, sagte der CSU-Politiker der Bild-Zeitung.

Eigentlich sind im Schengenraum Personenkontrollen an den Binnengrenzen nicht vorgesehen. Seit September 2024 wird jedoch wieder an den deutschen Grenzen kontrolliert. Trotz wachsender Kritik wurde die Regelung bereits dreimal verlängert. Zuerst hatte die damalige Bundesinnenministerin Faeser von der SPD sie angeordnet, um die Zahl der unerlaubten Einreisen einzudämmen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.