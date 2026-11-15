Eva Högl (SPD), Innensenatorin von Bremen (picture alliance/dpa/Sina Schuldt)

Innensenatorin Högl sagte, die Aktion des Bremer Verfassungsschutzes habe viele Musliminnen und Muslime im Land tief getroffen. Das bedauere sie. Das Kampagnenmotiv zeigt einen Wolf im Schafspelz vor einem schwarzen Hintergrund. Daneben steht als Warnung: "Freundlich im Auftreten. Antidemokratisch im Kern". Außerdem wird vor der Gefahr einer islamistischen Unterwanderung der Gesellschaft gewarnt. Die SPD-Politikerin Högl betonte, eine Kampagne, die freundliches Auftreten verdächtig mache, treffe sehr viele, die nicht gemeint seien.

Die Aktion, an der auch der niedersächsische Verfassungsschutz beteiligt ist, war Anfang des Monats gestartet. In den vergangenen Tagen hatte es viel Kritik an dem Motiv gegeben.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.