Eine Reihe unterwarteter Wellen überschwemmte 2024 die Insel Roi-Namur auf den Marshallinseln. (AFP / JESSICA DAMBRUCH)

Sie forderte, das Überschreiten der 1,5-Grad-Marke für die Erderwärmung so weit wie möglich zu begrenzen und danach wieder rückgängig zu machen. Auch der Präsident des Inselstaats Palau, Whipps, forderte dringendes Handeln ein. Er pochte dafür auch auf die pünktliche Veröffentlichung des spätestens 2028 anstehenden nächsten Berichts des Weltklimarats IPCC, dessen Arbeitsplan derzeit von mehreren Staaten blockiert wird. Zudem drang er auf Fortschritte beim weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien - die Pazifik-Inseln seien hier bereits sehr weit.

Am Tagungsort in Antalya kamen heute rund hundert Staats- und Regierungschefs zu einem zweitägigen Gipfeltreffen zusammen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, sie wolle Strom zum wichtigsten Energieträger in Europa machen. Ziel sei es, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch bis 2040 auf 46 Prozent zu verdoppeln. Gemeint ist die Energie, die etwa beim Heizen, Autofahren oder für Haushaltsgeräte genutzt wird.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.