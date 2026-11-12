Die vor Afrikas Ostküste liegenden Seychellen sind wie viele andere Inselstaaten durch den steigenden Meeresspiegel bedroht. (imago)

Klimaschutz sei für die Seychellen nicht nur eine umweltpolitische Priorität, sondern eine Frage des bloßen Überlebens, sagte der Vizepräsident des Inselstaates, Pillay, auf der COP31. Länder, die von der Klimakrise stark betroffen seien, müssten unverhältnismäßig hohe Kosten tragen, obwohl sie nur einen geringen Beitrag zu den weltweiten Treibhausgasemissionen leisteten.

Die vor Afrikas Ostküste liegenden Seychellen sind wie viele andere Inselstaaten durch den steigenden Meeresspiegel bedroht, weil sich der wärmer werdende Ozean ausdehnt. Die Allianz der kleinen Inselstaaten hatte deshalb eindringlich vor den Folgen für die betroffenen Völker gewarnt.

Zum Auftakt der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya hatte Deutschland gemeinsam mit den bedrohten Inselstaaten dafür geworben, das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Klimaziel nicht aufzugeben.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.