Nach der Parlamentswahl

Die Zentrale von RTS in Belgrad. (IMAGO / Zoonar.com / sergio delle vedove)

Dies gab sie auf der RTS-Interntseite bekannt. Grcic schrieb, sie habe die letzten Tage im Amt genutzt, um einen ordnungsgemäßen Übergang zu sichern. Ihr sei aber bewusst, dass ein Teil der Öffentlichkeit selbst diesen vorübergehenden Verbleib im Amt als Hindernis für Veränderungen wahrnehme.

Studentenbewegung fordert Rücktritte bei staatlichen Institutionen

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl am vergangenen Sonntag hatte die Liste der oppositionellen Studentenbewegung einen deutlichen Sieg errungen. Damit beendete sie die Ära des populistischen Langzeitherrschers Vucic, der 14 Jahre lang und zunehmend autoritär die Politik des Balkanlandes bestimmt hatte. Die Anhänger der Studentenbewegung fordern nun den raschen Rücktritt zahlreicher Leiter von staatlichen Institutionen.

Den Machtinteressen Vucics gedient

Der Sender RTS diente in den vergangenen Jahren weitgehend den Machtinteressen Vucics und seines Umfelds. Formal ist er als öffentlich-rechtliche Anstalt etabliert, doch oppositionelle und regierungskritische Stimmen blieben stets unterrepräsentiert. Gric, die zuvor als Managerin bei regierungsnahen Medien tätig gewesen war, war erst im Februar dieses Jahres zur Intendantin von RTS ernannt worden.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.