Der syrische Außenminister Asaad Hassan al-Shaibani (rechts) und der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, Rafael Mariano Grossi (picture alliance/Anadolu/Izz Aldien Alqasem)

IAEA-Chef Grossi sagte in Damaskus, man sei von der syrischen Übergangsregierung auf den Fundort aufmerksam gemacht worden. Der syrische Außenminister Al-Schibani sagte bei der gemeinsamen Pressekonferenz, das gefundene Material sei ein "Erbe des früheren Regimes"⁠ und bleibe im Land. Es dürfe unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde für friedliche Zwecke genutzt werden.

Seit dem Sturz von Präsident Assad 2024 kooperieren die syrischen Behörden mit der IAEA, um die nuklearen Altlasten des Landes aufzuarbeiten. Ein offizielles Atomprogramm gab es in Syrien nie. 2007 zerstörte Israel nach eigenen Angaben aber einen im Bau befindlichen Atomreaktor in der Region Deir Essor mit Luftangriffen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.