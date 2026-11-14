Diplomatie

Fahnen der Mitgliedsstaaten der Internationalen Organisation der Frankophonie in Kambodscha (picture alliance / SIPA / Virginie Seiller)

Ruandas Regierung wies nach eigenen Angaben einen Aufruf des französischen Präsidenten Macron zurück, die ruandische Politikerin Mushikiwabo als Kandidatin für das Amt des Generalsekretärs zurückzuziehen. Als souveräner Staat werde man sich keinem Druck von außen beugen. Die Demokratische Republik Kongo hatte sich wiederholt gegen Mushikiwabo ausgesprochen, die seit 2019 im Amt ist. Die kongolesische Regierung wirft Ruanda vor, eine Miliz im Ostkongo zu unterstützen.

Zum Gipfeltreffen traf heute unter anderem Macron in Kambodscha ein. Die Internationale Organisation der Frankophonie umfasst nach eigenen Angaben rund 90 Staaten. Sie will die französische Sprache fördern sowie die politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit stärken.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.