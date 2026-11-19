Der Internationale Gerichtshof urteilt heute in der Völkermordklage gegen Myanmar. (picture alliance / ANP / Phil Nijhuis)

Menschenrechtsorganisationen und die UNO berichteten von Massakern und Massenvergewaltigungen. Hunderttausende flohen ins benachbarte Bangladesch.

Deutschland hat sich Klage von Gambia angeschlossen

Der Internationale Gerichtshof befasst sich seit 2019 mit einer Klage Gambias, das sich auf die Völkermord-Konvention beruft. Der Klage hatten sich auch Deutschland und zehn weitere Länder angeschlossen. Die Vorwürfe Gambias stützten sich vor allem auf einen Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen von 2018. Darin beschuldigten die UNO-Ermittler Myanmars Armee des Völkermordes sowie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Militärregierung in Myanmar weist die Vorwürfe zurück.

Auslegung der Völkermordkonvention entscheidend

Die Entscheidung ist auch mit Blick auf die rechtliche Auslegung der Völkermordkonvention von Interesse. Die Konvention spielt ebenfalls in dem von Südafrika gegen Israel angestrengten Verfahren wegen des Vorgehens im Gazastreifen eine zentrale Rolle.

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Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.