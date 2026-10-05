Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (picture alliance / ANP / Bart Maat)

Demnach geht es um Bildungsminister Agha und Hochschulminister Nadim. Der Gerichtshof hält sie für verdächtig, mit der Verfolgung von Frauen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. In Afghanistan dürfen Mädchen keine weiterführenden Schulen besuchen und sind sie von der Hochschulbildung ausgeschlossen.

Die Haftbefehle wurden dem Internationalen Strafgerichtshof zufolge bereits am 9. September 2025 erlassen. Warum sie nicht früher veröffentlicht wurden, teilte das Gericht nicht mit.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.