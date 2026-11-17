Ein NSA-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur afp, die - Zitat - "vorübergehenden Beeinträchtigungen" seien während planmäßiger Wartungsarbeiten aufgetreten. Die Fähigkeit zur Verteidigung der nationalen Sicherheit sei aber in vollem Umfang gegeben. Über das sogenannte "NSA Net" tauschen die Mitarbeiter des Geheimdienstes vertrauliche Informationen aus.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie technischer Störungen in den USA ein. Erst am Freitag hatte ein Problem im Kommunikationsnetz der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem landesweiten Startverbot für Flugzeuge geführt. Zuvor waren bei einem weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten unter anderem Nutzer des E-Mail-Programms Outlook betroffen gewesen. Auch bei Banken gab es zuletzt technische Probleme.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.