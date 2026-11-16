Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts sprach den 32-jährigen Iraker der Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung schuldig. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte Ende 2015 im Irak der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat angeschlossen hatte. Nach einer militärischen Ausbildung soll er mindestens neun Monate lang Mitglied der Kampftruppen gewesen sein.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.