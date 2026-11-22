Der Iran hat Bahrain dieses Jahr mehrfach angegriffen - das Bild zeigt einen Angriff vom 1. März 2026. (picture alliance / Anadolu / Stringer)

Nach Angaben der bahrainischen Armee konnten mehrere Geschosse in der Luft zerstört werden. Herabgestürzte Trümmerteile hätten aber geringfügige Schäden verursacht. Das Innenministerium des Landes sprach von einem Brand in einer Industrieanlage. Menschen kamen laut den Angaben nicht zu Schaden.

Der regierungsnahe iranische Sender "Press TV" berichtete, der Angriff habe Radaranlagen und Schiffen der in Bahrain stationierten Fünften ⁠Flotte der US-Marine gegolten. Seit Beginn des Iran-Kriegs im ​Februar sind das Land wie auch andere Golfstaaten immer wieder attackiert worden.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.