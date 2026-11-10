Cyberangriffe
Iran weist Vorwürfe Frankreichs zurück, für Hackerangriffe auf Kühlsysteme verantwortlich zu sein

Der Iran hat den Vorwurf der französischen Regierung zurückgewiesen, für die jüngsten Cyberangriffe auf Kühlsysteme von Supermarktketten verantwortlich zu sein.

    Leere Kühlegale im Supermarkt (Symbolbild)
    In Frankreich waren rund 700 Supermärkte von einem Hackerangriff betroffen. (Symbolbild) (Getty Images / Anadolu / Iso Ekle)
    In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, die Anschuldigungen seien verantwortungslos und lächerlich. Sie sollten das Ansehen des Irans beschädigen und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören.
    Gestern hatte Frankreich die iranischen Revolutionsgarden beschuldigt, hinter den Hackerattacken zu stehen. Außenminister Barrot teilte mit, zu diesem Ergebnis seien Untersuchungen staatlicher Behörden gekommen.
    In Frankreich waren rund 700 Supermärkte betroffen. Die Angreifer hatten die Kühlsysteme manipuliert, viele Lebensmittel mussten entsorgt werden. Ähnliche Vorfälle gab es auch in anderen Ländern, darunter Deutschland.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.