Cyberangriffe

In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, die Anschuldigungen seien verantwortungslos und lächerlich. Sie sollten das Ansehen des Irans beschädigen und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören.
Gestern hatte Frankreich die iranischen Revolutionsgarden beschuldigt, hinter den Hackerattacken zu stehen. Außenminister Barrot teilte mit, zu diesem Ergebnis seien Untersuchungen staatlicher Behörden gekommen.
In Frankreich waren rund 700 Supermärkte betroffen. Die Angreifer hatten die Kühlsysteme manipuliert, viele Lebensmittel mussten entsorgt werden. Ähnliche Vorfälle gab es auch in anderen Ländern, darunter Deutschland.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.