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Die Anschuldigung sei falsch und schade der Stabilität in der Region, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Die Emirate hatten angegeben, erstmals seit Monaten wieder Ziel eines iranischen Raketenangriffs geworden zu sein. Eine Rakete sei außerhalb, eine weitere innerhalb der Hoheitsgewässer der Emirate niedergegangen, teilte das Verteidigungsministerium in Abu Dhabi mit. Nach Angaben des Außenministeriums wurden bis auf Weiteres sämtliche Handels- und Finanzgeschäfte mit dem Iran ausgesetzt.

Der Iran hatte die mit den Vereinigten Staaten verbündeten Emirate zu Beginn des Kriegs gegen die USA und Israel mehrfach angegriffen. Zuletzt warfen die Emirate Teheran zudem wiederholt Angriffe auf Tanker des staatlichen Ölkonzerns Adnoc in der Straße von Hormus vor.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.