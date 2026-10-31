Iran-Krieg

Modschtaba Chamenei in einer Aufnahme von 2019 (picture alliance / NurPhoto | Morteza Nikoubazl)

Der oberste Führer des Landes, Chamenei, wies die iranischen Streitkräfte an, auf jede Bedrohung sofort und ohne geografische Einschränkung zu reagieren. Laut iranischen Medien hatte sich Chamenei mit Kommandeuren getroffen. Eine weitere Anweisung lautet demnach, die Zieldatenbank zu aktualisieren. Es sollten alle Arten von materiellen und immateriellen Vermögenswerten der USA und Israels in Reichweite der Streitkräfte erfasst werden. Zuvor hatte sich US-Präsident Trump Medienberichten zufolge militärische Optionen im Iran darlegen lassen. Das wird als mögliches Zeichen für einen bedeutenden Einsatz der US-Streitkräfte gewertet.

Chameinei ist auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte im Iran. Er ist seit Monaten nicht mehr öffentlich aufgetreten. Bei einem US-Angriff soll er schwer verletzt worden sein.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.