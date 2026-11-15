Persischer Golf

US-Stützpunkte am Persischen Golf (AFP / US NAVY / Gabriel Fields)

Eine Radaranlage auf der Hubschrauberbasis Al-Riffa sei mit sechs Drohnen attackiert worden, hieß es in iranischen Staatsmedien. Dabei habe es sich um eine Reaktion auf feindselige Handlungen gehandelt. Berichte über mögliche Schäden oder Opfer gibt es derzeit nicht. Zuvor hatte das Innenministerium in Bahrain die Bevölkerung vor einer möglichen Bedrohung gewarnt.

Am Freitag hatte der Iran einen ähnlichen Angriff gemeldet. Das US-Militär erklärte, zwei Drohnen abgefangen zu haben. Es war der erste iranische Beschuss amerikanischer Stellungen am Persischen Golf seit Anfang September. US-Präsident Trump hatte zuletzt häufiger mit neuen Angriffen auf den Iran gedroht. Diplomatische Fortschritte gibt es seit längerer Zeit nicht.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.