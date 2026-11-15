Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das Schiff sei zuvor auf eine Mine gefahren und habe Feuer gefangen, erklärten die Revolutionsgarden. Der Vorfall habe sich in den südlichen Gewässern des Persischen Golfs ereignet. Zudem sei ein weiteres Schiff auf eine Mine aufgelaufen. Die Namen oder die Herkunft der Schiffe wurden nicht genannt. Eine unabhängige Bestätigung der Angaben liegt nicht vor.

Nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat der Iran die Schifffahrt durch die Straße von Hormus blockiert. Teheran beharrt darauf, dass Schiffe nur auf vom Iran erlaubten Routen durch die Meerenge fahren dürfen. Die USA reagierten mit einer Blockade iranischer Häfen. Die US-Marine eskortiert immer wieder Schiffe bei der Durchfahrt der Schifffahrtsstraße.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.