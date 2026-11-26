Der iranische Drehbuch-Autor und Menschenrechtsaktivist Mehdi Mahmoudian. (picture alliance / Shota Mizuno)

Ein Vertrauter Mahmoudians sagte der Nachrichtenagentur AP, er sei gestern von Sicherheitskräften aus seinem Haus in Teheran abgeführt worden und werde in einem Gefängnis außerhalb der iranischen Hauptstadt festgehalten. Das reformorientierte iranische Nachrichtenportal Emtedad berichtete ebenfalls über die Festnahme. Auf Mahmoudians Telegram-Kanal heißt es, ihm würden regierungsfeindliche Propaganda und die Verbreitung falscher Informationen vorgeworfen. Die iranischen Behörden äußerten sich dazu bisher nicht.

Mahmoudian gehört zu den Autoren des iranischen Filmdramas "Ein einfacher Unfall", der für die diesjährigen Oscars nominiert war. Er war bereits im Februar festgenommen worden, weil er eine Erklärung unterzeichnet hatte, die Irans obersten Führer Chamenei und die gewaltsame Niederschlagung der regierungskritischen Proteste am Jahresbeginn verurteilte.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.