Teheran
Iranischer Ölminister zurückgetreten - Chef des staatlichen Ölkonzerns übernimmt Amtsgeschäfte

Der iranische Ölminister Paknedschad ist zurückgetreten.

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    Das teilte das Präsidialamt in Teheran mit. Als kommissarischer Nachfolger sei der Chef des staatseigenen Ölkonzerns National Iranian Oil Company, Boward, ernannt worden. Das berichtete das iranische Staatsfernsehen. Als offizielle Erklärung für den Rücktritt Paknedschads wurden "persönliche Gründe" genannt.
    Im Iran bilden sich wegen des Kriegs in der Golfregion immer wieder lange Schlangen an Tankstellen.
    Ende Februar hatten die USA gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen.
    Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.