EU-Haushalt

Euro-Münzen liegen auf einer EU-Flagge (AFP / Philippe Huguen )

Er stammt von der irischen Ratspräsidentschaft und sieht vor, das von der Europäischen Kommission vorgelegte Konzept um rund 159 Milliarden Euro zu kürzen. Der Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 würde dann rund 1,83 Billionen Euro betragen. Kürzungen sieht der Vorschlag vor allem in jenen Bereichen vor, mit denen die Brüsseler Behörde mehr Geld für Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Verteidigung sowie Außen- und Entwicklungspolitik ausgeben wollte.

Deutschland und weitere Nettozahlerländer wie die Niederlande, Schweden und Österreich fordern, den Haushaltsentwurf um mehrere hundert Milliarden Euro zu reduzieren.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.