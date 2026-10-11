Nach 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen fehlten der Heidelbergerin gut drei Minuten auf die US-Amerikanerin Taylor Knibb. Dritte wurde Julie Derron aus der Schweiz.
Erstmals seit 2019 traten Männer und Frauen am selben Tag auf der hawaiianischen Insel "Big Island" an. Der dreimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange musste unterwegs aufgeben. Sieger wurde der Franzose Vincent Luis vor Gustav Iden aus Norwegen und dem US-Amerikaner Matthew Marquardt.
Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.