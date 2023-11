Mutmaßlicher IS-Anhänger wegen Duisburger Bluttaten vor Gericht. (Christoph Reichwein / dpa )

Er habe die Taten in Duisburg begangen, sagte der 27-Jährige. Bei den Messerangriffen in Duisburg im April habe er so viele Menschen wie möglich töten wollen. Damals hatte der Islamist einen Mann auf offener Straße erstochen und vier weitere Personen in einem Fitnesstudio verletzt. Der wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagte Syrer gab außerdem zu, bei Facebook Propaganda der IS-Terrormiliz verbreiten zu haben. Der Mann war 2016 nach Deutschland gekommen, hatte einen Asylantrag gestellt und eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.

